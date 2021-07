Σοκαριστικό βίντεο από τις ΗΠΑ: Τον πυροβόλησε εξ επαφής και εξαφανίστηκε

Ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας εξ επαφής ενός ποδηλάτη στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (14/07), ενώ στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο ύποπτος να στέκεται έξω από ένα μίνι μάρκετ, μιλώντας σε κινητό τηλέφωνο περίπου στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το θύμα, ένας 21χρονος, ο Pierrot Simeon, φαίνεται να φτάνει στο κατάστημα με ποδήλατο και να σταματά μιλώντας στον δράστη, ο οποίος βγάζει όπλο και πυροβολεί. Ο 21χρονος πέφτει κάτω και ο δράστης πετάει το όπλο και γίνεται καπνός.

Ο Simeon, ο οποίος ζούσε πολύ κοντά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την ώρα, παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Δείτε το βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες):

WANTED for Homicide: On Wednesday July 14, 2021 at approximately 2:20 P.M.., on the C/O Clarkson Ave. and East 53rd St. @nypd67pct a unknown individual shot a 21 year old male multiple times causing his death. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/Uwl9ZqLs69

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 16, 2021