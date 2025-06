Νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ – Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν το Ιράν εντός ημερών, σύμφωνα με το Bloomberg

0

Νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές – Πλήγμα του Ισραήλ κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση βαρέος ύδατος στο Ιράν

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε να κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει και να πληρώσει» για τις επιθέσεις του, κατά την έβδομη ημέρα ενός πρωτοφανούς για την έντασή του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Ο βόμβος πυραύλων αιχμής ακούγεται πάνω από το Τελ Αβίβ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει απ' ευθείας εικόνες από το Τελ Αβίβ.

«Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με υπερηφάνεια και γενναιότητα και θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει και να πληρώσει για το σοβαρό λάθος του», έγραψε εξάλλου στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να εξαπλώσει τις φλόγες στην περιοχή και πέραν αυτής».

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, η Magen David Adom, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ιρανικά πλήγματα σήμερα.

Iran just hit Soroka Hospital in Be’er Sheva with a ballistic missile. Not a military base. A hospital. This is the main medical center for Israel’s entire Negev region. Deliberate. Criminal. Civilian target. The world must speak out. pic.twitter.com/51rNdOp5Kv — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskel) June 19, 2025

Σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκανε λόγο για "δύο ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση" καθώς και 30 "ελαφρά τραυματίες", ενώ πρόσθεσε ότι οι ομάδες της Magen David Adom παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε "πολλούς τραυματίες σε διάφορα σημεία".

Νωρίτερα, το νοσοκομείο Soroka στην Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι υπέστη "σοβαρές ζημιές" από πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

זה לא אמיתי מה קורה פה

כל סורוקה כל המיון 😳😳😳 pic.twitter.com/1DUXqvOV8P — חוסל בגלל טעות בזיהוי (@pop2141) June 19, 2025

«Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν αναφορές για την πτώση βλημάτων.

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Λίγα λεπτά νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για "άμεσο πλήγμα" στο νοσοκομείο Soroka όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Παράλληλα, μια περιοχή κοντά στον ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ, μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επλήγη από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε πριν από την επίθεση και πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, πρόσθεσε το ISNA.

Η κατασκευή του ερευνητικού αντιδραστήρα, ο οποίος ήταν γνωστός προηγουμένως ως Αράκ, δεν έχει ολοκληρωθεί και η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τον οργανισμό πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ ότι σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία την εγκατάσταση την ερχόμενη χρονιά.

Δείτε εικόνες από το Ισραήλ μετά τη νέα επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους:

Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν το Ιράν εντός ημερών

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ότι γίνονται προετοιμασίες για να εξαπολυθούν βομβαρδισμοί στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου, η κατάσταση ακόμη είναι ρευστή και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν πως γίνονται σχεδιασμοί για βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να πλανάται αβεβαιότητα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που εξαπολύθηκε την Παρασκευή 13η Ιουνίου. «Ίσως το κάνω. Ίσως δεν το κάνω. Ουδείς ξέρει τι θα κάνω», είπε.

Πάντως, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακίνησαν μερικά αεροσκάφη και πλοία από βάσεις στη Μέση Ανατολή που μπορεί να είναι ευάλωτες σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση, όπως δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ σήμανε σήμερα συναγερμό περιορίζοντας προσωρινά την πρόσβαση του προσωπικού της στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται στην έρημο έξω από την Ντόχα.

Η πρεσβεία είπε στο προσωπικό της και στους Αμερικανούς πολίτες στο Κατάρ να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί «υπό το φως των συνεχιζόμενων περιφερειακών εχθροπραξιών».

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η μετακίνηση αεροσκαφών και πλοίων εντάσσεται στα σχέδια για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων, όμως αρνήθηκαν να πουν πόσα μετακινήθηκαν και προς τα πού.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι αεροσκάφη, τα οποία δεν βρίσκονταν σε ενισχυμένα καταφύγια, μετακινήθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού μετακινήθηκαν από ένα λιμάνι στο Μπαχρέιν, όπου αγκυροβολεί ο Πέμπτος Στόλος των ΗΠΑ.

«Δεν είναι κάποια ασυνήθιστη πρακτική», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Η προστασία της δύναμης είναι η προτεραιότητα».

Το Ρόιτερς ήταν το πρώτο που είχε κάνει γνωστή αυτή την εβδομάδα τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού σε καύσιμα προς την Ευρώπη, καθώς και άλλων στρατιωτικών μέσων προς τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περισσότερων μαχητικών αεριωθουμένων.

Ένα αεροπλανοφόρο κατευθύνεται επίσης προς τη Μέση Ανατολή από την περιοχή του Ινδοειρηνικού.