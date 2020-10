Βίντεο-ντοκουμέντο: Αστυνομικός δολοφονεί μαύρο άνδρα που κρατούσε μαχαίρι

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο-ντοκουμέντο με αστυνομικό στο Σικάγο να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν μαύρο άνδρα, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και φέρεται να προσπαθεί να μαχαιρώσει μία αξιωματικό

Σύμφωνα με το RT το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου στο Vittum Park του Σικάγο, καθώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για μαχαιρώματα στην περιοχή.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την αστυνομία του Σικάγο φαίνεται ένας μαύρος άνδρας να στέκεται δίπλα σε ένα θάμνο, με τους αστυνομικούς να τον διατάζουν να σηκώσει τα χέρια.

Ο άνδρας παίρνει μία τσάντα και κινείται προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι κάνουν χρήση τίζερ. Ο άνδρας αφού πέφτει στο έδαφος, στη συνέχεια σηκώνεται και κινείται προς μία γυναίκα αστυνομικό κρατώντας ένα μαχαίρι και την πιάνει από το γιλέκο της.

Τότε οι συνάδελφοί της ανοίγουν πυρ και πυροβολούν πολλές φορές τον άνδρα, μέχρι εκείνος να πέσει νεκρός στο έδαφος.

Η αστυνομία αφού αναγνώρισε τον άνδρα (ο 34χρονος Shaon Jermy Ochea Warner) ανέφερε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να μαχαιρώσει την αστυνομικό και γι΄ αυτό τον πυροβόλησαν.

#Chicago's civilian police oversight agency's latest release is as graphic as it gets. The shocking video shows the moment police confront a knife suspect, taser him, the man overcomes the taser and stabs an officer, and finally police shoot him to deathhttps://t.co/WhFWlGoPVl pic.twitter.com/TMRwt0njdN

— RT (@RT_com) October 2, 2020