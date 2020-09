Diana Rigg: Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός εκ των πρωταγωνιστών στο Game of Thrones

Η πάλαι ποτέ μελαχρινή καλλονή του κινηματογράφου, Diana Rigg έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο ατζέντης της.

«Πέθανε νωρίς το πρωί. Ήταν στο σπίτι με την οικογένειά της η οποία ζήτησε σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε ο ατζέντης της σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει το BBC.

H Diana Rigg είχε τραβήξει πάνω της τα βλέμματα ως κορίτσι του James Bond και έγινε γνωστή στους νεότερους ως πρωταγωνίστρια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones όπου υποδύθηκε την Olenna Tyrell.

Ο δημοσιογράφος του BBC, Lizo Mzimba, μέσω του twitter γνωστοποίησε το θάνατο της ηθοποιού.

Dame Diana Rigg has died at age of 82. From The Avengers to Bond film On Her Majesty’s Secret Service to Game of Thrones, she had an incredible career #RIPDianaRigg pic.twitter.com/yM5YfDzaiW

— lizo mzimba (@lizo_mzimba) September 10, 2020