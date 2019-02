Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Dick Miller σε ηλικία 90 ετών. Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές του.

Ο Dick Miller αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις συμμετοχές του στις ταινίες Gremlins και Gremlins 2: The New Batch.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1955 και από τότε είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Explorers, Piranha, The Howling, A Bucket of Blood, The Little Shop of Horrors, Chopping Mall, Night of the Creeps, The Terminator, The ‘Burbs and Small Soldiers είναι μερικές από τις ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει.