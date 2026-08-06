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Από τις 8 Αυγούστου και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι για πρώτη φορά παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου έως τις 21:00 καθημερινά από τις 8 Αυγούστου και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες του μνημείου μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ήλιου, με πανοραμική θέα προς τον Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης.