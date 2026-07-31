Ολονύχτια προσπάθεια πυρόσβεσης στο Πόρτο Γερμενό – Απειλούνται σπίτια

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«Μάχη» για να μην φτάσει η φωτιά στα σύνορα με την Αττική

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βοιωτία με το πέσιμο της νύχτας, καθώς η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν ολονύχτια μάχη για να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, το οποίο κινείται από τις ορεινές περιοχές προς το Πόρτο Γερμενό.

Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς τις φλόγες, προκαλώντας επικίνδυνες αναζωπυρώσεις σε πολλά σημεία. Το μεγαλύτερο μέτωπο παραμένει στην Ξηρονομή, ενώ οι φλόγες απειλούν πλέον τη Δομβραίνα και συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία προς τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς εάν το μέτωπο συνεχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα προς το Πόρτο Γερμενό και στη συνέχεια προς την περιοχή των Βιλίων, θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη δυτική Αττική. Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την πορεία της φωτιάς, ενώ όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Κάηκαν σπίτια στον Άγιο Βασίλειο

Η πυρκαγιά εισέβαλε νωρίτερα στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, όπου κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό δραματικές συνθήκες, καθώς η φωτιά έκοψε τη μοναδική ασφαλή οδική διαδρομή διαφυγής.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχει απομείνει από τον οικισμό.

Οι δυσκολότερες πυρκαγιές αυτή την ώρα, εξαιτίας της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Στις συγκεκριμένες περιοχές επιχειρούν συνολικά 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα.

​Για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, στην ίδια περιοχή επιχειρεί μια ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» καθώς και μηχάνημα έργου, τα οποία έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Επιπλέον, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης, έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιχείρηση διάσωσης από τη θάλασσα

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το Λιμενικό και την Πυροσβεστική για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία του Αγίου Βασιλείου.

Συνολικά 229 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης στη Λιβαδόστρα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ιδιωτικά σκάφη, ρυμουλκό, πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και σκάφη του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Μπαράζ εκκενώσεων με το 112

Οι Αρχές προχώρησαν σε διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλούνται.

Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι, ενώ στη συνέχεια εστάλη προειδοποίηση για το Πόρτο Γερμενό. Ακολούθησε νέο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονται στο Προσήλι και στο Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις περιοχές.

Δραματική η κατάσταση τη νύχτα

Η νύχτα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς το μέτωπο παραμένει δυναμικό και η πορεία του θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Βασικός στόχος των Αρχών παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των οικισμών και των κρίσιμων υποδομών, σε μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.