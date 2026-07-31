Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα και μάχη με 73 φωτιές – Οι δυσκολότερες σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας

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Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους πυροσβέστες σε όλη την χώρα

Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Όσον αφορά την πυρκαγιά στο Ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ προσέθεσε ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον υπογράμμισε ότι όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω, όπως σημείωσε, των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αναφορικά με τις πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας, επισήμανε ότι είναι σε ύφεση, ενώ στον Μάραθο Ευρυτανίας έχει ελεγχθεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αρχιπύραρχο, Βασίλη Βαθρακογιάννη:

«Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπισή 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια.

Στον Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Ποικίλο όρος, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, Εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων εξελίσσονται, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές, και 57 οχήματα.

Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στην πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αναμένεται ακραίος για αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τονίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».