Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Κάλυμνο

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Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα εναέρια μέσα

Επικίνδυνες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νοτιοανατολικά προς την περιοχή «Χαλή».

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ο έντονος θαλάσσιος κυματισμός δεν βοήθησε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ασφαλή υδροληψία, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη βάση τους, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στη μάχη της κατάσβεσης μετέχουν η ομάδα ΕΜΟΔΕ που μεταφέρθηκε από τη Ρόδο με ελικόπτερο, προσωπικό από το τοπικό εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Καλύμνου, ενώ στο νησί καταφθάνουν δυνάμεις από την Κω, με επικεφαλής τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής ενώ το νησί είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).