Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας

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Έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγισή της με οχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές.