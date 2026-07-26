Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας

Έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγισή της με οχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές.