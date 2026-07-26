Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να προστατέψουν το Μπορντό από τις φλόγες

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Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν

Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν την γαλλική πόλη Μπορντό, ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του. Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά την διάρκεια του έντονου θερινού καύσωνα που έχει απλωθεί σε πολλά τμήματα της Ευρώπης. Στην Ισπανία όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, πυρκαγιά στην Βαλένθια προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή προορισμό καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.

Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί αν ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ. Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.