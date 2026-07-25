Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της στην Καλλιθέα – Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης

0

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο 28χρονος την πίεζε συστηματικά να κάνει άμβλωση

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, με θύμα μία έγκυο γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη γυναίκα, στην πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της την πίεζε να προχωρήσει σε άμβλωση, καθώς δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης.

Όπως φέρεται να είπε, ο κατηγορούμενος της ασκούσε επανειλημμένα πιέσεις να διακόψει την κύηση. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε, θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα όταν οι αστυνομικοί μπορέσουν να λάβουν πλήρη κατάθεση από το θύμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προηγηθεί περιστατικά κακοποίησης.

«Η γυναίκα αυτή κατάφερε, αφού είχε αποχωρήσει ο δράστης από την οικία, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία. Έφτασαν πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί. Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς, προσπαθήσαμε μόνοι μας να συλλέξουμε πληροφορίες», είπε στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Τελικά, ο άνθρωπος αυτός εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνωρίστηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ως το πρόσωπο που αναζητούσαν. Προσήχθη και τελικά διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα, όπου φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές.

Παράλληλα ο 28χρονος χτύπησε την πρώην σύντροφό του στην κοιλιά και άσκησε πίεση με το γόνατό του για αρκετή ώρα. Η 37χρονη, που αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», συνοδευόμενη από τη θεία της και μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, η 37χρονη «κλαίει συνεχώς», καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγωδία που βίωσε.

Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.