Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης

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Το πτώμα της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες, Σάββατο 18/7 το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης υπηκόου Αλβανίας χωρίς τις αισθήσεις της και στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

Το πτώμα της λουόμενης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.