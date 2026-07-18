Σύλληψη άνδρα για διακίνηση κάνναβης στην Θεσσαλονίκη – Κατασχέθηκαν πάνω από 300 γραμμάρια και 5.550 ευρώ

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντόπισαν στο σπίτι που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 330,1 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, έξι κάρτες κινητής τηλεφωνίας (SIM), καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.550 ευρώ. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.