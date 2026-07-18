Συνελήφθη 58χρονος για κλοπή χρημάτων από παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία

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Έκλεψε 364,50 ευρώ, ενώ είχε πολλή δουλειά χθες η αστυνομία

Έναν 58χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε 364,50 ευρώ από το παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία, συνέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Ο 58χρονος εντοπίστηκε χτες βράδυ από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, λίγο μετά την αφαίρεση του χρηματικού ποσού από το κυτίο χρημάτων του παρεκκλησίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο τα χρήματα που φέρεται να είχε αφαιρέσει όσο και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη.

Στο μεταξύ, σε άλλες περιπτώσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα διάρρηξης αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 28 και 19 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν εργαλεία διάρρηξης, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίσης, 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στην επαρχιακή οδό Σίνδου-Χαλάστρας με ταχύτητα 170 χλμ./ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο ήταν 50 χλμ./ώρα. Ο νεαρός δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Ακόμη, συνελήφθη 42χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ. υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι υποθέσεις ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές.