Έρευνα στο σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

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Οι αστυνομικοί αναζητούν πειστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία

Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τους αστυνομικούς να αναζητούν πειστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.

Ο 25χρονος συνελήφθη το πρωί σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμπλοκή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας το προηγούμενο 24ωρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το άτομο που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.