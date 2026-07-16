Τέταρτη σύλληψη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Συνελήφθη 25χρονος με ένταλμα της ανακρίτριας

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Φαίνεται να είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο 24χρονος έδωσε τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο

Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος ανήκει επίσης στον αντιεξουσιαστικό χώρο και συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τον νεαρό που συνελήφθη σήμερα υπέδειξε στη χθεσινή του κατάθεση ο 24χρονος που προφυλακίστηκε. Αναφέρθηκε ως ο άνθρωπος στον οποίο έδωσε τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 29χρονο και τη 26χρονη που κατηγορούνται για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.

Ήδη, για την υπόθεση συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν τρία άτομα: ένας 29χρονος και μία 26χρονη που, κατά τις Αρχές, φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, κι ένας 24χρονος που παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Για την υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός κ.ά.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).