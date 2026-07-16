Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στα Βίλια Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.