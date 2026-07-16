Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής

Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στα Βίλια Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.