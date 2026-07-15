Οριοθετήθηκε και βρίσκεται σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

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Ο αέρας που πνέει στην περιοχή είναι δυνατός με αποτέλεσμα οι δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή

Οριοθετήθηκε και βρίσκεται σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο δήμο Αχαρνών Αστερουσίων Κρήτης, σήμερα το μεσημέρι στις 13:30.

Ο αέρας που πνέει στην περιοχή είναι δυνατός με αποτέλεσμα οι δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τυχόν αναζωπύρωση της φωτιάς. Εκατόν είκοσι πυροσβέστες βρίσκονται στο μέτωπο αυτή την ώρα, με 24 υδροφόρα οχήματα, 6 πεζοπόρα τμήματα και 3 εθελοντικές ομάδες πυροσβεστών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ από το συντονιστικό Κέντρο, πολλοί είναι οι πολίτες που εθελοντικά βρίσκονται στις διάφορες εστίες δεδομένου ότι τα στρέμματα που έχει εκταθεί η φωτιά είναι πολλά.