Παίρνει διαστάσεις η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Δύο μηνύματα από το 112 στους κατοίκους

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Προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 13:30, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται ακόμη με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δύο είναι μέχρι στιγμής τα εκδοθέντα μηνύματα του 112 και συγκεκριμένα στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για αγροτικές περιουσίες, κτίσματα και οικίες.