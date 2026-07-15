Marfin: Στο «μικροσκόπιο» το ανώνυμο email

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Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας υπέβαλλαν συγγενείς θύματος - Με ποιο σκεπτικό προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι

Στο «μικροσκόπιο» των δικαστικών αρχών βρίσκεται το πολυσυζητημένο ανώνυμο email που φέρεται έπαιξε κομβικό ρόλο στην έρευνα για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin και οδήγησε σε νέες συλλήψεις, μετά από 16 χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 3η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές έχει, ήδη, ζητήσει να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσκομιστεί στην ανάκριση και έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Μάλιστα , συνήγοροι των υπολοίπων προσώπων , τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, φέρονται να έδωσαν σήμερα το παρόν στην ανακρίτρια δηλώνοντας ότι είναι στη διάθεση των αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει και αυτοί να δώσουν εξηγήσεις.

Αίτημα για ταυτοποίηση του αποστολέα φέρονται να έχουν καταθέσει στην ανάκριση και οι συνήγοροι των δυο 42χρονων κατηγορουμένων που χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα κρατηθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Στο σκεπτικό της προφυλάκισης των κατηγορουμένων, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξυ άλλων σημειώνεται ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, αποδεχομενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση, είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και η τρίτη κατηγορούμενη στην υπόθεση η οποία κρατείται στο Λονδίνο όπου ζει τα τελευταία χρόνια.

Η 46χρονη μητέρα δυο παιδιών, η οποία δηλώνει αθώα, έδωσε την συγκατάθεση της στις βρετανικές αρχές για να εκδοθεί στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες .

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας της Marfin δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλαν στην ανάκριση προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου