Τραγωδία στα Πατήσια σε διαμέρισμα με φωτιά: Νεκρή μια γυναίκα

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Ο άνδρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονα αναπνευστικά προβλήματα

Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στα Πατήσια στην οδό Σκιάθου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16.00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών και έναν άνδρα 92 ετών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που μετέβησαν στο σημείο απεγκλώβισαν αρχικά τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, ωστόσο στη συνέχεια εκείνη υπέκυψε στα τραύματά της και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

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