Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι

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Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα στην πλευρά του καταστήματος προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή έχει καλύψει ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

Η Τροχαία, όπως επισημαίνει το ERTnews έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα αυτό.