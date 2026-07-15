Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι τρίχρονος που έπεσε από μπαλκόνι στην Αλόννησο

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Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης

Συναγερμός σήμανε στην Αλόννησο το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7), όταν ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ύψους περίπου τριών μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του magnesianews, το τρίχρονο παιδί έπεσε από το μπαλκόνι και προσέκρουσε στο οδόστρωμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και λιμενικών αρχών του νησιού.

Το παιδί βρισκόταν στην Αλόννησο μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από την Ιταλία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα. Αμέσως μετά το ατύχημα, το ανήλικο μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εξαιτίας της σοβαρότητας του τραυματισμού, ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων και οργανώθηκε η επείγουσα διακομιδή του παιδιού στον Βόλο.

Για τη μεταφορά του τρίχρονου επιστρατεύτηκε το επιβατηγό πλοίο «Άγιον Εστί», ενώ κατά την άφιξή του το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.