Περισσότερες και καλύτερες επιλογές φέτος για φοιτητική στέγη στον Βόλο

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Πιο πολλά διαθέσιμα σπίτια και σταθερές τιμές

Καλύτερες προϋποθέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία φαίνεται να ξεκινά η φετινή περίοδος αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας στον Βόλο. Η τοπική αγορά παρουσιάζει αυξημένη διαθεσιμότητα διαμερισμάτων, ενώ τα ενοίκια έχουν σταθεροποιηθεί σε πιο λογικά επίπεδα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε φοιτητές και γονείς, τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, η σύμβουλος ακινήτων, κ. Κατερίνα Μπαρμπουδάκη. Όπως είπε, παρότι η πραγματική κινητικότητα αναμένεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, το ενδιαφέρον έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται σε διερευνητικό επίπεδο, με την αγορά να εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένη για να καλύψει τη ζήτηση της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Η κ. Μπαρμπουδάκη περιέγραψε την αναζήτηση φοιτητικής στέγης ως μια απαιτητική διαδικασία, στην οποία απαιτούνται σωστός προγραμματισμός, ρεαλιστικές προσδοκίες και, σε έναν βαθμό, τύχη. Όπως ανέφερε, «η φετινή εικόνα της αγοράς στον Βόλο είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών. Σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης αποδίδεται στην επιστροφή διαμερισμάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια αγορά, αλλά και στην ολοκλήρωση νέων οικοδομών που προσέθεσαν επιπλέον επιλογές για τους ενδιαφερόμενους».

Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι γονείς και φοιτητές αναζητούν ένα σπίτι που να συνδυάζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης με λογικό κόστος. Όπως επισήμανε, δεν είναι απαραίτητο το διαμέρισμα να είναι νεόδμητο. Ένα παλαιότερο, σωστά ανακαινισμένο και καλά συντηρημένο ακίνητο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ενός φοιτητή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο συνολικό κόστος διαβίωσης, τονίζοντας ότι το ενοίκιο αποτελεί μόνο μία από τις οικονομικές υποχρεώσεις μιας οικογένειας. Στα έξοδα προστίθενται οι λογαριασμοί, η θέρμανση, τα κοινόχρηστα, η διατροφή, αλλά και τα καθημερινά έξοδα ενός νέου ανθρώπου που πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή της πόλης.

Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία του ακινήτου, η κ. Μπαρμπουδάκη υπογράμμισε, ότι «ο Βόλος διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες φοιτητουπόλεις. Πρόκειται για μια πόλη που, όπως είπε, «περπατιέται», με αποτέλεσμα η απόσταση από τη σχολή να μην αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής. Οι περισσότερες σχολές εξυπηρετούνται εύκολα είτε με τα πόδια, είτε με αστική συγκοινωνία, είτε με ποδήλατο, γεγονός που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να διευρύνουν σημαντικά τις επιλογές τους».

Θετική είναι και η εικόνα στο μέτωπο των τιμών. Η αγορά, όπως ανέφερε, έχει σταθεροποιηθεί σε πιο λογικά επίπεδα σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια, όταν τα ενοίκια είχαν εκτοξευθεί. Ενδεικτικά, διαμερίσματα δύο δωματίων που τότε έφθαναν ακόμη και τα 550 ή 600 ευρώ, σήμερα μπορούν να βρεθούν σε πολύ καλή κατάσταση, κοντά στο κέντρο και στις σχολές, με ενοίκιο από 350 έως 500 ευρώ. Αντίστοιχα, οι γκαρσονιέρες κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 300 και 400 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις παροχές του ακινήτου.

Η επιλογή μεταξύ γκαρσονιέρας και δυαριού εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε φοιτητή. Όσοι προέρχονται από κοντινές πόλεις επιλέγουν συχνότερα μικρότερα διαμερίσματα, ενώ φοιτητές από νησιά ή πιο απομακρυσμένες περιοχές προτιμούν συχνά ένα δυάρι, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν τους γονείς τους όταν τους επισκέπτονται.

Αναφερόμενη στις ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες, η κ. Μπαρμπουδάκη σημείωσε ότι, »ενώ πέρυσι επηρέασαν αισθητά την αγορά των ενοικιάσεων, φέτος η επίδρασή τους εμφανίζεται περιορισμένη». Όπως εξήγησε, «αρκετοί φοιτητές που επέλεξαν τέτοιες λύσεις διαπιστώνουν στην πράξη, ότι οι κανονισμοί λειτουργίας και οι περιορισμοί που ισχύουν δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να αναζητούν πλέον συμβατικές κατοικίες».

Το ουσιαστικό ενδιαφέρον, πάντως, αναμένεται να κορυφωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Όπως τόνισε η σύμβουλος ακινήτων, εκείνη την περίοδο ξεκινά το πραγματικό «κυνήγι» της φοιτητικής κατοικίας, με τα μεσιτικά γραφεία να λειτουργούν ακόμη και τα πρώτα Σαββατοκύριακα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο όγκο ενδιαφερομένων.