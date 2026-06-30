Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του μικρού Άγγελου

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Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών

Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο πρώην σύντροφό της ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.

Για τον 44χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του πρότερου σύννομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.

Η εισαγγελική αγόρευση

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε σταθεί στα ευρήματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι ο μικρός Άγγελος έφερε 32 κακώσεις, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίζονται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, καταδεικνύει ότι το παιδί κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δε θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», είχε αναφέρει η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο τότε σύντροφός της προστάτευσαν το παιδί.

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει ψευδή τον ισχυρισμό της μητέρας ότι ο 44χρονος ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού.

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας επιχείρησε να σκιαγραφήσει το προφίλ της εντολέως της, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για άτομο που θα μπορούσε να οργανώσει συστηματική κακοποίηση.