Υποκλοπές: Νέα αίτηση ανάσυρσης και διερεύνηση της υπόθεσης κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο

0

Η ισραηλινή αγωγή που μπορεί να ανοίξει ξανά τον φάκελο των υποκλοπών

Νέα αίτηση ανάσυρσης και διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές με αφορμή αγωγή που έχει καταθέσει ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, σε βάρος θύματος του Predator ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αναφορά του καταδικασμένου για την υπόθεση των υποκλοπών στο δικόγραφο πως πούλησε νόμιμα το λογισμικό στις ελληνικές αρχές και δεν είχε σχέση με τις παρακολουθήσεις, σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα της υπόθεσης, επαναφέρει το αίτημα να εξεταστεί ως μάρτυρας ο κ. Ντίλιαν.

Στην περίπτωση που τίθεται θέμα αξιοπιστίας του κ. Ντίλιαν, λόγω της πρωτόδικης απόφασης, σύμφωνα με τον δικηγόρο, πρέπει να κληθούν για να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας.

«Η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα» σημείωσε ο δικηγόρος εξηγώντας πως «ο Ταλ Ντίλιαν επί της ουσίας επικαλείται την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές ως πραγματικό περιστατικό, το οποίο δεν αμφισβητεί και το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως "απολύτως νόμιμο", αντιδιαστέλλοντάς το προς τον ισχυρισμό περί προσωπικής του εμπλοκής στη χρήση του Predator για παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ΕΥΠ, τον οποίο και θεωρεί συκοφαντικό».

Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Να ανασύρει τη δικογραφία, να ζητήσει, μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, τα επικυρωμένα έγγραφα της ισραηλινής διαδικασίας και να τα αξιολογήσει στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας». Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κ. Κεσσές εξέφρασε την πεποίθηση πως επιλέγει να μην μιλήσει και πρόσθεσε πως «δικαίωμα σιωπής έχουν οι κατηγορούμενοι ενώ οι μάρτυρες έχουν καθήκον αλήθειας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με τελευταία αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Μαρία Ζαχαροπούλου