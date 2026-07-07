Υποκλοπές: Αποζημιώσεις «μαμούθ» διεκδικούν οκτώ θύματα του παράνομου λογισμικού

0

Η αγωγή θα συζητηθεί στις 7 Απριλίου 2027

Οι πρώτες αγωγές θυμάτων των τηλεφωνικών υποκλοπών κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας από οκτώ πρόσωπα, τα οποία διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.600.000 ευρώ.

Στο «στόχαστρο» μπαίνουν, εκτός από τους τέσσερις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, η εταιρεία Intellexa και άλλα 9 πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Δικηγόροι, ανάμεσά τους και η συνεργάτης πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ, στελέχη της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ., πρώην διευθυντικό στέλεχος της ΜΕΤΑ και δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται στα οκτώ θύματα του predator που υπογράφουν την αγωγή.

Συγκεκριμένα, στην αγωγή που κατατέθηκε περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Στάνφορντ, η οποία από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από απειλές, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην ποινική δίκη, η Αντωνία Πρίμπα, η οποία είχε διατελέσει συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, καθώς και ως ειδική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από την 14-05-2014 έως την 28-02-2015, δύο υπάλληλοι της ΕΥΠ, η Αγγελική Ρούσου και η Ζωή Μαρία Σάκκαλη, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στα έδρανα της υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη καθώς και ο δημοσιογράφος, Σπύρος Σιδέρης.

Οι προσφεύγοντες αναφέρονται στην παρακολούθησή τους μέσω του predator, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι στην «παράνομη συμπεριφορά που υπέστησαν», αφού ούτε και τώρα, όπως σημειώνουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιοι απέκτησαν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων. «Είμαστε θύματα μίας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθηκών θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην πολυσέλιδη αγωγή, γίνεται λόγος για «μια πυραμίδα εταιρειών με τη χρήση παρένθετων προσώπων, που σκοπό είχε την παράκαμψη των κανονισμών ασφαλείας κάθε χώρας, τη μεταφορά των χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων» και τονίζεται ότι «οι εναγόμενοι από κοινού και κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τη σύμπραξη και άλλων στελεχών και εργαζομένων των προαναφερόμενων συσχετιζόμενων εταιριών, αφού κατασκεύασαν συνδέσμους (links) επιμόλυνσης με το προαναφερόμενο λογισμικό παρακολούθησης, απέστειλαν μηνύματα (sms) σε διάφορους αποδέκτες που επέλεξαν, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόμαστε και οι ενάγοντες, προκειμένου να επέμβουν στις κινητές συσκευές μας, που αποτελούν τόσο σύστημα αρχειοθέτησης (κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4624/2019) όσο και σύστημα πληροφοριών (κατά την έννοια του άρθρου 370 Β παρ. 1 ΠΚ) και να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων μας, τις προφορικές συνδιαλέξεις με τρίτους και να αποκτήσουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα μας. Δέον, δε, όπως επισημανθεί, ότι πέραν των δικών μας προσωπικών δεδομένων, οι εναγόμενοι έχουν πρόσβαση σε πάσης φύσεως προσωπικά και ψηφιακά δεδομένα και των ανθρώπων, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή εμείς, ήτοι ενδεικτικά στα πάσης φύσεως προσωπικά και ψηφιακά δεδομένα μελών της οικογενείας μας, φίλων μας και συναδέλφων μας».

Μάλιστα, αναφέρεται πως υπάρχουν και περιπτώσεις που εγείρονται «θέματα εθνικής ασφάλειας» καθώς αποκτήθηκε πρόσβαση και σε απόρρητες πληροφορίες βάζοντας και πάλι στο «κάδρο» το αδίκημα της κατασκοπίας. Η αγωγή θα συζητηθεί στις 7 Απριλίου 2027.

«Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο δικηγόρος, Ζαχαρίας Κεσσές, προσθέτοντας πως «Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Μαρία Ζαχαροπούλου