Βαρύ πένθος στην Θεσσαλονίκη για τον θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας σε τροχαίο

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.για το δυστύχημα

Τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια Άννας Μαρίας, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, εκφράζουν με επιστολή τους η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης, του οποίου μαθήτρια ήταν η 15χρονη.

«Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια της μαθήτριας της Γ΄ τάξης του σχολείου μας Άννας Μαρίας, που χάθηκε τόσο άδικα σήμερα σε τροχαίο. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους δικούς της ανθρώπους», επισημαίνουν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί.

Εκφράζουν τη βούλησή τους να σταθούν δίπλα στους μαθητές. «Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά μας, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Χρειάζονται τη στήριξή μας με αγάπη, υπομονή και κατανόηση, δίνοντάς τους τον χρόνο και τον χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η απώλεια μιας συμμαθήτριας είναι κάτι πολύ δύσκολο και οδυνηρό για όλους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουν θλίψη, σοκ ή ακόμη και δυσκολία να πιστέψουν αυτό που συνέβη», τονίζουν.

Εύχονται σε όλους δύναμη και κουράγιο, «ώστε να ξεπεράσουμε μαζί αυτή τη δύσκολη δοκιμασία» και καλούν τα παιδιά «να κρατήσουν στις καρδιές τους τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, τη φιλία, το χαμόγελο και τις αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν πάντα»

Ας είναι η μνήμη της Άννας Μαρίας φωτεινή και αιώνια!» καταλήγει η επιστολή, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο

Η ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία για το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της η 15χρονη έχει ως εξής:

«Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.

Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος»