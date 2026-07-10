Τρεις συλλήψεις από την Aντιτρομοκρατική για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στην οικία Νέστορα το κρησφύγετο

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Συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικήματα για να βρούνε επιπλέον στοιχεία

Μεγάλη είναι η αστυνομική επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, για την σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου. Χτύπησαν οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ακόμη ενοίκων της ίδιας πολυκατοικίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα και πραγματοποιούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα. Μια γυναίκα προσήχθη στο τμήμα για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εκ των συλληφθέντων, είναι μία 26χρονη, που το 2022 είχε απασχολήσει για συμμετοχή στην οργάνωση «Αναρχική Δράση» και τότε είχε προσαχθεί. Τότε είχε κατηγορηθεί για τη συμμετοχή της στην οργάνωση μαζί με γνωστό αντιεξουσιαστή στη Θεσσαλονίκη για την εμπρηστική επίθεση στο «Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού» στην Θεσσαλονίκη. Είναι από την Αθήνα και ζούσε στην Θεσσαλονίκη, ενώ εντοπίστηκε στα Χανιά της Κρήτης όπου είχε βρει καταφύγιο, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παράλληλα, συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη ένας 29χρονος, δραστήριο μέλος των αναρχικών στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε και στο Συμβούλιο Αναρχικών της πόλης. Επίσης στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένα ακόμη άτομο που τους παρείχε καταφύγιο και τους φιλοξένησε αμέσως μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Έρευνα σε κρησφύγετο κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Τα δύο άτομα, η 26χρονη και ο 29χρονος φαίνεται ότι κατέλυσαν σε κρησφύγετο τις προηγούμενες ώρες πριν από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από εκεί. Από το πρωί πραγματοποιείται μια εκτεταμένη επιχείρηση στο διαμέρισμα και οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, μαζί με στελέχη της ΟΠΚΕ κάνουν φύλλο και φτερό τον χώρο για να δουν τι θα βρουν.

Παράλληλα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος του διαμερίσματος, ο οποίος φιλοξενούσε αυτούς τους δύο. Όταν η 26χρονη έμαθε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έφυγε για την Κρήτη όπου φιλοξενήθηκε, ενώ ο 29χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Το φιλικό ζευγάρι που φιλοξένησε την 26χρονη -όπως δήλωσε στους αστυνομικούς- δεν είχε ενημερωθεί για την εμπλοκή της στους εμπρησμούς.

Ο τρίτος συλληφθείς -30 ετών- πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας το σπίτι του για την προετοιμασία του ζευγαριού προ των επιθέσεων και ύστερα για καταφύγιο, καθώς διαμένει λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Η δράση τους αφορά το περιστατικό με τον εμπρηστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με δύο ακόμη κρησφύγετα να έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών, ενώ έχουν γίνει άλλες δύο προσαγωγές.

Δύο ομάδες στο μπαράζ των επιθέσεων

Στο μπαράζ των επιθέσεων συμμετείχαν μέλη της ίδιας ομάδας που χωρίστηκαν σε δύο υπο-ομάδες για να δράσουν. Στην πρώτη ομάδα που ανέλαβε τις δύο επιθέσεις στον βόρειο τομέα στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακείμοβιτς, προέκυψε από την έρευνα ότι συμμετείχαν τρία άτομα για την ταυτοποίηση των οποίων η έρευνα συνεχίζεται.

Στην περίπτωση της φονικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα συμμετείχαν οι δύο συλληφθέντες και ο τρίτος που τους παρείχε καταφύγιο και προετοιμασία καθώς διαμένει σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι της Νέστορα.

Η ύπαρξη των τριών για τις άλλες δύο υποθέσεις προέκυψε μόλις χθες το πρωί από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Αρχικά οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής που ερευνούν την υπόθεση σκέφτηκαν να περιμένουν να ολοκληρώσουν πλήρως την ταυτοποίηση για όλους τους εμπλεκόμενους, ωστόσο η συγκυρία ότι η 26χρονη έφυγε από την Θεσσαλονίκη για διακοπές, φιλοξενούμενη στο σπίτι μίας φίλης σε χωριό στα νότια των Χανίων, ανάγκασε τους αστυνομικούς να δράσουν άμεσα, φοβούμενοι ότι λόγω καλοκαιριού οι εμπλεκόμενοι θα σκορπούσαν σε διάφορες κατευθύνσεις και θα δυσκολεύονταν μετά να τους εντοπίσουν.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν τον νόμο περί τρομοκρατίας και την ανθρωποκτονία. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.