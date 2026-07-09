Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο – Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο

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Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο οριοθετήθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Από τη φωτιά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Επίσης, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα τέσσερα, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 σε εργοστάσιο με ανταλλακτικά, σκαρπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα εκ των οποίων δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Την προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, που μετέβη στο σημείο, και αναμένεται να λάβει καταθέσεις από τους εργαζόμενους και τους τραυματίες προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην οδό Μεγαρίδος.

Την ίδια ώρα ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της τρομακτικής έκρηξης στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη στον προαύλιο χώρο επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, όπου βρισκόταν βυτιοφόρο γεμάτο προπάνιο, καθώς και μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

Το εργοστάσιο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς.