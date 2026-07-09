Προσήχθη στην Πυροσβεστική και εξετάζεται 74χρονος ασθενής για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο – Φέρεται να έβαλε τη φωτιά με τσιγάρο

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Σοβαρές ζημιές στην Παθολογική Κλινική

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης Αττικής, προσήχθη σήμερα το πρωί ένας 74χρονος, σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και ποια, με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του 1ου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, από την αυτοψία στο χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε μετά την εκδήλωσή της.

Από τις Αρχές θεωρείται ότι ο 74χρονος προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο.

Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που είναι με σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι, και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο 74χρονος είναι αυτή την ώρα στην ΔΑΕΕ, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση για την υπόθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι αστυνομικοί αναζήτησαν ασθενή, ο οποίος βρισκόταν στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου 8 της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλειου, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Φέρεται μάλιστα να είπε στους νοσηλευτές και στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος προκάλεσε τη φωτιά, γιατί είδε κάποιο όνειρο, ενώ υπό διερεύνηση παραμένει το πώς έβαλε τη φωτιά. Το συγκεκριμένο άτομο έφυγε στη συνέχεια από τον θάλαμο, ενώ η φωτιά επεκτεινόταν και ξεκινούσε επιχείρηση εκκένωσης των ασθενών μέσα σε μεγάλο θερμικό φορτίο και αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι ηλικιωμένη πέθανε από ανακοπή, αναφέροντας ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκκένωσης.

Κινδύνευσαν ασθενείς

Σοβαρές ζημιές υπέστη η Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου από τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη νωρίτερα στο νοσοκομείο έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συμβάν και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής έλειπε εκείνη τη στιγμή. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό, το οποίο τους μετέφερε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια. Μένει να αποδειχθεί αν η φωτιά ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα, συμβάλλοντας στην ασφαλή απομάκρυνση των ασθενών, ενώ τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν κανονικά, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.