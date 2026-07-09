Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο – Μήνυμα του 112

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ειδικα βραχιονοφόρα οχήματα. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Την απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο ζητά μήνυμα του 112 που εστάλη πριν λίγο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».