Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς

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Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30, σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό.

Η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.