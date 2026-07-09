Στις φλόγες εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Έντεκα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, τα τρία νοσηλεύονται διασωληνωμένα

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Φόβοι για διαρροή προπανίου

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται μεταξύ όμορων επαγγελματικών χώρων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, ενώ στον προαύλιο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι από αυτούς πολύ σοβαρά. Ειδικότερα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:

Έξι άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

Πέντε άτομα στο «Αττικόν»Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- σε εργοστάσιο ανταλλακτικών φορτηγών (με σούστες), σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά έχει επεκταθεί και σε τρία άλλα εργοστάσια.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα. Αναλυτικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

Εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, το οποίο δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερα ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο διυλιστηρίων ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγια στον Ασπρόπυργο Αττικής και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες 20 οχηματα, 4 ειδικα οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

​Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκολύνση της πρόσβασης των δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου.