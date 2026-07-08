Τραμπ στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας» – Προανήγγειλε νέο χτύπημα κατά του Ιράν

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επανέλαβε τις επικρίσεις του στην Ισπανία, ούτε τις βλέψεις για την Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών του διεθνούς οργανισμού σήμερα στην Άγκυρα, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες.

Εντός της κεκλεισμένων των θυρών συνόδου κορυφής, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να συνεχίσουν να πουλάνε όπλα σε συμμάχους ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιούνται, είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία.

Σύμφωνα πάντα με την πηγή, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Τραμπ στη σύνοδο, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε τις επικρίσεις του στην Ισπανία ούτε και την ανακοίνωσή του για τερματισμό της ενδιάμεσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν στη διάρκεια της συνόδου, είπε η πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε επίσης το θέμα της Γροιλανδίας, που έχει προκαλέσει τριβές εντός του μπλοκ, πρόσθεσε η πηγή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε νωρίτερα εντολή για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία λόγω των αμυντικών δαπανών της χώρας αυτής και του πολέμου στο Ιράν.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πιθανόν ξανά το Ιράν απόψε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.