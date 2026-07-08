Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για την υπόθεση δολοφονίας στην Αυστραλία

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Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των αυστραλιανών αρχών

Αποφυλακίζεται σήμερα ή το αργότερο αύριο από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος του ζήτησε την αποφυλάκιση του 56χρονου και το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας την έκανε δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί.

Η έξοδος του από το σωφρονιστικό ίδρυμα δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των αυστραλιανών αρχών, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθεί η έκδοση του στην Αυστραλία ή όχι. Η συγκεκριμένη απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.

Το φονικό σημειώθηκε σε καζίνο του Σίδνεϋ πριν 27 χρόνια, μετά από το οποίο ο κατηγορούμενος κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί στο Αίγιο, μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του.