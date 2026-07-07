Ξέσπασε φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

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Επί τόπου η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με 22 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας.