Νεκρή εντοπίστηκε 24χρονη μέσα σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης

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Την αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον

Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης βρέθηκε, χθες το μεσημέρι, μία 24χρονη, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Τη νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου εντόπισε την 24χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστικής, που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης - Συκεών.