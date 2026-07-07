Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μπραμιανά Ιεράπετρας

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Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην Κρήτη

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα 6-7-2026, στα Μπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά που έχει αποτεφρώσει δασική έκταση, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι και για σήμερα Τρίτη 7-7-2026 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός). Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένες δυνάμεις και μέσα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ αυστηρά προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις, όπως η καύση υπολειμμάτων, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο, οι θερμές εργασίες και η χρήση ψησταριών, καθώς και η ρίψη πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, έχει απαγορευτεί η διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της αποτροπής εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.