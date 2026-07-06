Φωτιά στα Μπραμιανά Ιεράπετρας – Ήχησε το 112

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Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 6-7-2026, σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικοπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Στις 12:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κινδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the area of #Bramiana #Ierapetra in the regional of #Ierapetra ‼️ If you are in the #Bramiana area move away to #Ierapetra ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.