Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο κατέστρεψε τις κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης της OK ANYTIME MARKET

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Από τις αποθήκες της Αθήνας η τροφοδοσία του δικτύου

Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης της OK ANYTIME MARKET στη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «ανταποκρινόμενη με ταχύτητα και υπευθυνότητα, έχει ήδη ενεργοποιήσει το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειάς της» και από σήμερα το πρωί «η τροφοδοσία του συνόλου του δικτύου έχει διασφαλιστεί μέσω της κεντρικής αποθήκης της Αθήνας, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών να συνεχιστούν απρόσκοπτα»

«Επιπλέον, εκτιμάει ότι «εντός των επόμενων ημερών όλες οι διαδικασίες παραλαβών και διανομής θα έχουν πλήρως ομαλοποιηθεί».

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας, δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την επιστροφή στην κανονικότητα», προσθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπογραμμίζει ότι «ευτυχώς, από το συμβάν δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, καθώς προτεραιότητά μας υπήρξε και παραμένει η ασφάλεια των ανθρώπων» και εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία γιατί απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και διαφύλαξε την ανθρώπινη ζωή.