Βαρύτατες διώξεις για το θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα

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Τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι συλληφθέντες για τη αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 10.30 το πρωί και ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, άσκησε ποινική ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή στον οποίο θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου