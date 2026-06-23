Προκλητική η σύζυγος του Σκοπιανού: «Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου», λέει σε διάλογο με τον 43χρονο ενώ αγνοούνταν η Σταυρούλα

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Ακόμα και μετά την ομολογία του, επιμένει: «Ο άντρας μου είναι αθώος, του έστησαν πλεκτάνη»

Συνελήφθη από τις Αρχές ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ίδιος έχει ομολογήσει την πράξη του και υπέδειξε πού έθαψε την σορό της 45χρονης γυναίκας, Ωστόσο, η σύζυγός του καθ' ομολογίαν παραμένει προκλητική και υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ενώ σε μεταξύ τους διάλογο πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα και εώ αγνοούνταν η Σταυρούλα την αποκαλεί «πατσαβούρα»!

«Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα»

Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα, τις καταθέσεις και την μαρτυρία του δράστη, προκειμένου να συνθέσουν την πλήρη εικόνα του εγκλήματος.

Πριν συλληφθεί, ο δράστης έλεγε με τη σύζυγό του, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Live News».

– Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.

– 43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

– Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

– 43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

– Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

– 43χρονος: Και κρύβομαι…

– Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι.

– 43χρονος: Να σκοτωθώ στον λόγο μου.

– Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.

– 43χρονος: Εντάξει.

– Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;

– 43χρονος: Δικό μου είναι, μην δίνεις σημασία.

– Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου, πού βρίσκεσαι;

– 43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.

– Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί είπανε. Αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;

– 43χρονος: Φοβάμαι.

Η ομολογία του

Την χτύπησε με μπουκάλι κρασιού, την μαχαίρωσε στην καρδιά και την αποτελείωσε με κούτσουρο. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εκλιπαρούσε για βοήθεια. Ο δολοφόνος της σταμάτησε να την χτυπά, μόνο όταν βεβαιώθηκε πως είναι νεκρή.

Για 22 ημέρες προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του. Όταν ο 43χρονος ενοικιαστής είδε τον αστυνομικό κλοιό να σφίγγει γύρω του, εξαφανίστηκε από προσώπου γης και προσπάθησε να μπλέξει ακόμα και τον αδελφό του θύματος.

– Την χτύπησε με το μπουκάλι στο κεφάλι

– Την φίμωσε

– Την μαχαίρωσε

– Την χτύπησε με το κούτσουρο στο κεφάλι

– Την έδεσε για να τη μεταφέρει

Ο κουνιάδος του δράστη είχε προειδοποιήσει την αδερφή του

Η ομολογία του συζύγου της έχει φέρει τα πάνω - κάτω και στη δική της ζωή. Η γυναίκα του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιμένει πως ο άντρας της είναι αθώος. Θύμα μιας καλά οργανωμένης πλεκτάνης, όπως πιστεύει, που στήθηκε σε βάρος του με στόχο οι πραγματικοί ένοχοι να μείνουν ατιμώρητοι.

Τρεις και πλέον εβδομάδες μετά το έγκλημα, η σύζυγος του κατηγορούμενου έμαθε στη Γαύδο όπου εργαζόταν, πως ο άντρας της ομολόγησε. Κοντά της εκείνες τις ώρες, ήταν ο αδερφός της και ορισμένοι ακόμα στενοί συγγενείς τους.

Ο αδερφός της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, λέει στο Live News ότι από την πρώτη στιγμή είχε επιφυλάξει για τη σχέση της αδερφής του με τον 43χρονο.

«Η εντύπωσή μου ήταν ότι για μένα, αυτός ο άνθρωπος δεν μου ενέπνεε συμπαθητικό χαρακτήρα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω».

Αποκλείει το ενδεχόμενο η αδερφή του να γνώριζε την αλήθεια πριν την ομολογία. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος είναι βέβαιος πως θα το είχε αντιληφθεί.

Σε άλλο σημείο ο αδελφός της συζύγου του καθ΄ ομολογίαν δολοφόνου μιλά για το παρελθόν του δράστη.

«Το είπα από χρόνια τώρα. Σαν συγγενής και σαν αδελφός της είπα: ‘’Πρόσεχε’’. Φαινόταν άνθρωπος από τα μάτια του. Και αυτή δεν το πίστευε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δούλευε σε ένα εργοτάξιο με χωματουργικές εργασίες, από ό,τι είπε η αδερφή μου. Ευτυχώς που δεν σκότωσε την αδελφή μου, φθηνά την βγάλαμε. Εμένα από την αρχή που είχανε ξεκινήσει και έμαθα της είπα δύο κουβέντες. Εγώ της είπα: ‘’Πού έμπλεξες;’’.

Εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι, από ό,τι ήξερα είχε κλέψει και στη Παλαιόχωρα κάποια πράγματα, τον είχαν διώξει από την Παλαιόχωρα… Εδώ, όταν μπλέχτηκε με την αδερφή μου και διέλυσε το σπίτι της, χωρίς αιτία… Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Είναι γραμμένα όλα μες στα ποινικά μητρώα. Δεν ήταν κανένα καλό παιδάκι. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να είχε μπει από χρόνια φυλακή.

Αυτό που την είχα ρωτήσει ήτανε χθες προχθές, λέω ‘’τι γίνεται;’’, μου λέει ‘’τίποτα’’, μου λέει ‘’δεν ξέρω τίποτα’’. Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε τίποτα. Με το που έφυγε από τα Χανιά αυτή, έγιναν αυτά που έγιναν. Πρέπει να μπει μέσα και να μην ξαναβγεί ποτέ, να σαπίσει στη φυλακή».

«Δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι»

Η σύζυγος του 43χρονου θεωρεί απίθανο για τον άντρα της, όχι μόνο να διέπραξε αλλά ακόμα και να εμπλέκεται στη δολοφονία. Όσα χρόνια τον ξέρει, όπως είπε στο Live News, δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι.

«Όχι να τον πιέσω. Να του πω, αγάπη μου δεν έχεις κάτι να κρύψεις, έχεις μπλέξει, έχουνε μπλέξει, και πρέπει να μιλήσεις. Όχι να τον πιέσω, τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χθες. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι».

Τα ντοκουμέντα του εγκλήματος πάντως δείχνουν αδιάσειστα. Ο 43χρονος όχι μόνο ομολόγησε το φονικό, αλλά το περιέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο και υπέδειξε το χωράφι που είχε θάψει τη σορό της δολοφονημένης γυναίκας.

«Είναι μία πλεκτάνη που του ‘χουνε στήσει και θα αποδειχθεί. Η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του όλη. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύει 60 άτομα που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία, να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί! Κι αν είναι αυτός, ε τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάνουμε, το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου», πρόσθεσε η σύζυγός του.

Ο τρόπος που μίλησε για τη δολοφονημένη γυναίκα προκάλεσε οργή στους συγγενείς της.

«Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό; Μα τι; Δηλαδή όχι, να το σκεφτώ, αηδιάζω! Και πώς ήτανε αυτή… βρωμούσε, και ζωντανή, να το πω και στα ίσια! Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα, όχι τα τελευταία 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Η σύζυγος του 43χρονου πιστεύει πως ο άντρας της αναγκάστηκε να ομολογήσει κάτι που δεν έκανε. Είναι σίγουρη, όπως λέει, πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Γιατί κινδύνευε η ζωή του! Το ‘πε(γι’ αυτό ομολόγησε). Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτουνού άμα του πούνε ότι κινδύνευε η ζωή του ή εγώ ή οι αδερφοί του ή τα κορίτσια μας, δίνει τη ζωή του για μας. Δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά ξέρω… καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει. Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια και πολύ τρομαγμένος. Τρομαγμένος».

«Τον άντρα μου έτσι… 20 χρόνια δεν τον έχω ξανακούσει!»

Το περασμένο Σάββατο, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Γαύδο στα Χανιά, για να καταθέσει στην αστυνομία. Λίγο αργότερα, πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της ομολόγησε το έγκλημα.

Τις μέρες πριν και μετά τη δολοφονία, η σύζυγος του 43χρονου ήταν ήδη στη Γαύδο. Μιλούσε με τον άντρα της 10 φορές την ημέρα, όπως λέει. Δεν είχε διαπιστώσει πως ανησυχούσε για κάτι. Ποτέ δεν κατάλαβε αλλαγή στη συμπεριφορά του.

«Όταν μίλησα μια-δυο φορές, που μου μίλησε έτσι στα γρήγορα λίγο… Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος. Τον άντρα μου έτσι… 20 χρόνια δεν τον έχω ξανακούσει! Την τρομάρα που είχε στη φωνή του. Του λέω: ‘’Αγάπη μου, είσαι καλά; Μην αγχώνεσαι’’ του λέω, ‘’δεν έχεις να φοβηθείς κάτι εσύ’’. ‘’Ναι’’ μου λέει, ‘’το ξέρω, αλλά εγώ’’… –μου λέει, την πρώτη φορά– ‘’Φοβάμαι για τη ζωή μου’’. Και προτιμάει αυτός να δώσει τη ζωή του, παρά να πειράξουν εμάς.

Εγώ απ’ τα Μέσα τα άκουσα αυτά που μου λέτε. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε… Αλλά ας τα ψάξουνε! Γιατί δεν τα ψάχνουν αυτά; Γιατί δεν ψάχνουν την άλλη πλευρά; Γιατί έχουνε βάλει τον άνθρωπό μου σαν κύριο (ύποπτο); Επειδή είναι αλλοδαπός; Ισχύει ακόμα ο ρατσισμός στην Ελλάδα; Μπράβο μας! Καλά πάμε. Πήρανε τα γαλόνια εντάξει, να ηρεμήσουνε, πήρανε αυτό που θέλανε».

Μέσα στον πόνο τους οι στενοί συγγενείς της δολοφονημένης Σταυρούλας περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια και για τα αίτια του εγκλήματος. Η 45χρονη, όπως λένε από την πρώτη στιγμή, δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν. Δεν είχε αντιληφθεί ότι κινδύνευε. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί το μαρτυρικό τέλος στη ζωή της.