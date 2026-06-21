Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο λάκκος που ο 43χρονος έβαλε το πτώμα, τυλιγμένο σε σακούλες σκουπιδιών

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H 45χρονη βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα

Ομολόγησε ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε μπει στο στόχαστρο της Αστυνομίας ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της σε χωράφι όπου ο 43χρονος την είχε θάψει.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ο οποίος είχε κληθεί για κατάθεση τρεις φορές, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των Αρχών κλείνει γύρω του, εξαφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής και μετά από έρευνες εντοπίστηκε και συνελήφθη για καλλιέργεια 13 δενδρυλλίων κάνναβης σε χωράφι το οποίο διατηρούσε. Χθες, οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, Σάββατο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων και του Ανθρωποκτονιών τον ανέκριναν μέχρι και τις πρωϊνές ώρες οπότε και ομολόγησε, δεδομένου ότι μέχρι εκείνη την ώρα κρατούσε αρνητική στάση και δεν αποδεχόταν διάπραξη εγκλήματος.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αδερφός της 45χρονης αγνοούμενης που εντοπίστηκε νεκρή, «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Την έβαλε σε σακούλες και την έθαψε

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του ΕΡΤnews ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της με όχημα σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων, σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.

Ως προς το κίνητρο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς –όπως ανέφερε– η γυναίκα του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ωστόσο, οι αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτό και διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου.

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου.

Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση "κλειδώνει" και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Μαρτυρικός ο θάνατος της 45χρονης

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε έναν μαρτυρικό θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα στη σορό της γυναίκας, στο σημείο όπου είχε θαφτεί, εντοπίστηκε μονωτική ταινία, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί για να της κλείσει το στόμα ώστε να μην μπορεί να καλέσει σε βοήθεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη ήταν δεμένη στα χέρια και τα πόδια με δεματικά, ενώ έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από χτύπημα με μεταλλικό αντικείμενο. Η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου, σε χωράφι στον Βατόλακκο, το πρωί της Κυριακής, έπειτα από την ομολογία του 43χρονου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών αναμένονται τη Δευτέρα.