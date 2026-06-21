Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σύρο – Εστάλη μήνυμα από το 112

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Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες και καίει ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια Σύρου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: « Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγκώνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».