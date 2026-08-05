Ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Βόλου

Ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Βόλου

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική του Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Αϊβαλιώτικα, λίγο μετά τις 22:00.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε χορτολιβαδική έκταση, στο σημείο μεταξύ των Αλυκών και του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, καταβάλλοντας προσπάθειες να την περιορίσουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της.