Ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αϊβαλιώτικα Βόλου

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Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική του Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Αϊβαλιώτικα, λίγο μετά τις 22:00.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε χορτολιβαδική έκταση, στο σημείο μεταξύ των Αλυκών και του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, καταβάλλοντας προσπάθειες να την περιορίσουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της.