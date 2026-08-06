Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σητεία – Μήνυμα του 112

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Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σητεία της Κρήτης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαικάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.