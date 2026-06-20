Ολονύκτια ανάκριση στον Σκοπιανό για την εξαφάνιση της Σταυρούλας στα Χανιά – Βρέθηκαν ίχνη αίματος

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Η αστυνομία... ξεσκονίζει το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή όπου η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά

Μετά από ενδελεχή έρευνα η Αστυνομία εντόπισε χθες τελικά τον ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Στην παρούσα φάση ο Σκοπιανός προβάλλει ως ο βασικός ύποπτος σε ενδεχόμενη εγκληματικά ενέργεια κατά της 45χρονης.

Ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία βρέρθηκε μετά από πολλές ώρες μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι, στην περιοχή της Αγιάς στην Κρήτη, όπου φέρεται να κρυβόταν μόνος του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ η παρουσία του στο σημείο και η προηγούμενη σχέση του με την αγνοούμενη εξετάζονται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή.

Κηλίδες αίματος και ολονύκτια ανάκριση στον 43χρονο

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα ανακρίνοντάς τον, επιχειρώντας να φωτίσουν τα τελευταία βήματα της αγνοούμενης γυναίκας και να αποσπάσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της. Παρότι επισήμως η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται ως εξαφάνιση, οι κινήσεις των Αρχών δείχνουν ότι πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να παίζουν τα ίχνη αίματος που έχουν εντοπιστεί τόσο στο σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος όσο και στο όχημά του. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μεγάλη κηλίδα αίματος που βρέθηκε σε σφουγγαρίστρα μέσα στο διαμέρισμα, καθώς οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξετάζουν αν πρόκειται για αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε εκεί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν και άλλα βιολογικά ίχνη που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του διαμερίσματος, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και κηλίδες αίματος από το αυτοκίνητο του 43χρονου. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμα, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της 45χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέχρι στιγμής αναλύσεις οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι μέρος του αίματος που βρέθηκε στο σπίτι ταυτοποιείται με την αγνοούμενη γυναίκα, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Ξεσκονίζουν» τα βίντεο

Την ίδια στιγμή, νέα επεξεργασία γίνεται και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του 43χρονου και της 45χρονης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι χωρίς να έχει καταγραφεί η αποχώρησή του από την κεντρική είσοδο, ένα στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το παζλ της εξαφάνισης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή πριν από τη σύλληψή του, όπου υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές και ότι κρυβόταν επειδή φοβόταν για τη ζωή του. Οι αναφορές αυτές αξιολογούνται από τους αστυνομικούς, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να φαίνεται ότι μεταβάλλουν τη βασική κατεύθυνση της έρευνας.

Με τα νέα ευρήματα να συσσωρεύονται και την πίεση να αυξάνεται, οι επόμενες ώρες αναμένονται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης. Το μεγάλο ζητούμενο για τις Αρχές παραμένει η αποκάλυψη του τι ακριβώς συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ο εντοπισμός της, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής οδηγούν την έρευνα σε όλο και πιο σκοτεινά μονοπάτια.