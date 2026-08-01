Επιχείρηση αναζήτησης 65χρονου στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς

0

Έφυγε χθες από τα Χανιά με λεωφορείο θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης

Επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς. Οι αρχές αναζητούν 65χρονο ο οποίος είχε μεταβεί για πεζοπορία στην περιοχή από χθες, πρωί Παρασκευής, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Από το περιβάλλον του ενημερώθηκαν οι αρχές ότι έφυγε από τα Χανιά με λεωφορείο θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης και να πεζοπορήσει. Όμως μετά από ώρες και χωρίς καμία επικοινωνία του άνδρα με τους οικείους του, υπήρξε ανησυχία από το περιβάλλον του και παρά τις προσπάθειες εντοπισμού του αυτό δεν κατέστη δυνατό, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Η αστυνομία με τη συνδρομή διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού.